Gina del Rio signa una excel·lent quarta plaça a la Copa del Món de Tallinn

Gina del Rio ha protagonitzat un resultat espectacular a la prova esprint de la Copa del Món d'esquí de fons de Tallinn (Estònia). La fondista andorrana ha acabat quarta i ha marcat un temps de 2'46"56, a 4"19 de la guanyadora, la suïssa Nadine Faehndirch.

Per arribar a la final, Del Rio ha superat totes les fases de la cursa. Primer, a la qualificatòria, havia aconseguit classificar-se per les rondes finals amb el 15è temps. En quarts de final, l’andorrana assolia la segona plaça per entrar a semifinals, on també aconseguia controlar la cursa fins el punt de superar a la finlandesa Jasmi Joensuu en l’última baixada, que era segona, per ocupar la posició que li permetia entrar a la final..