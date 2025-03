Català i esport professional

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Fa prop d’un any, l’abril del 2024, el Consell General va aprovar la Llei de la llengua pròpia i oficial, i la setmana passada el Govern va donar llum verda als reglaments que desenvolupaven aquesta normativa, en uns textos que van suscitar un gran interès, entre d’altres motius per tot allò que feia referència al món de l’esport, en què s’establia que els jugadors o tècnics d’entitats que reben subvencions de l’executiu han de fer declaracions en català als mitjans de comunicació, i en cas de no conèixer la llengua, l’hauran d’aprendre per poder renovar el permís de residència. Aixo afecta especialment els equips professionals del país, MoraBanc Andorra i FC Andorra, que com és lògic compten amb menys jugadors catalanoparlants perquè són fitxats de fora, al contrari que a la gran majoria de les altres disciplines esportives, en què bona part dels practicants són del país. Però, quina és la situació del català dins de l’esport?