Sense defensa no hi ha paradís

L’efecte Plaza que va portar tres victòries seguides al MoraBanc i va permetre als tricolors prendre aire respecte a les posicions de descens ha semblat diluir-se en els dos últims duels, que han acabat amb derrotes davant del Breogán i el Barça. Però ja no pels resultats, o no tan sols, sinó també per aspectes clau que l’equip va mostrar durant les setmanes de millora, com va ser la defensa. Perquè si d’una cosa va ben servit el MoraBanc és de talent i de punts, però això no és prou per guanyar i l’equip ha de tornar als orígens de l’era Plaza, per tornar a guanyar i seguir fent passes cap a la permanència una temporada més a l’ACB.

“No serveix que jo faci 23 punts. O t’ho guanyes al darrere o no jugaràs, amb mi no jugaràs” Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Així ho va admetre el tècnic després de la derrota, i sense pèls a la llengua va assenyalar que “nosaltres som un equip que si no defensa és un equip vulgar”, i va agregar que “hem de ser capaços d’entendre com vam fer les primeres setmanes que al darrere és on hem de fer el desgast més gran i que no podem dependre de la nostra capacitat ofensiva, perquè fer 91 punts està molt bé, però si te’n foten 113 et guanyen de 22”. Encara sobre aquesta davallada defensiva dels últims duels, Plaza va destacar que “semblava que l’equip havia adquirit una sèrie de mecanismes defensius després d’haver jugat contra València, Baskonia o Gran Canària, però no els tenim prou arrelats i els hem de recuperar, perquè jugant a intercanviar cistelles som un equip més”.

L’entrenador va donar un toc d’atenció públic a la plantilla i va manifestar que “si d’aquí al final s’ha de jugar amb menys jugadors, però els que juguin siguin capaços d’entendre que el nostre joc i futur passa perquè darrere mosseguem, doncs haurem de jugar amb aquests encara que haguem de jugar com molts equips, a 60 punts, però si no s’entén, s’haurà de fer entendre”. Qüestionat concretament pel paper de Doumbouya, que va jugar nou minuts a la primera part i ja no va tornar a sortir, Plaza va explicar que “ha estat una decisió tècnica pura i planament”, i va mostrar-se contundent per la seva actuació en assenyalar que “aquí o anem tots del mateix pal o no. No serveix que jo faci 23 punts. O t’ho guanyes al darrere o no jugaràs, amb mi no jugaràs. O ets capaç de fer el que t’han demanat de fer o no jugaràs, però ni ell ni el màxim anotador ni el més veterà ni la mare santíssima. No ha entès el partit des del començament”.

“Hem de morir matant. O anem d’aquest pal o ho passarem pitjor del que esperàvem” Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Pensant en el pròxim duel, la complicada visita a la pista del Tenerife, Plaza va ser clar: “Hem de començar pel darrere, per morir matant. O anem d’aquest pal o morirem i ho passarem pitjor del que esperàvem fa dues setmanes”.