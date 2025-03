Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andona va finalitzar en segona posició per equips a la prova de la Copa Catalana de ciclisme celebrada a Mataró. Segons van explicar des de la direcció, les integrants de l’equip van estar actives i van treballar bé durant tota la cursa, però en el moment clau no van saber posicionar-se per disputar l’esprint. Tot i tenir la sensació d’haver pogut aconseguir alguna cosa més, Andona va valorar positivament el podi per equips.