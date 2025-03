Novena posició de Moreno al supergegant de les finals a Kvitfjell

Cande Moreno va finalitzar en novena posició al supergegant de les finals de la Copa d’Europa que s’està celebrant a Kvitfjell, sumant així el tercer Top 10 de la disciplina aquesta temporada al circuit continental. L’esquiadora arrencava amb el dorsal 16 i va poder recuperar posicions, fins a entrar entre les deu millors amb un temps d’1’32”28, que va deixar-la a 1”30 de la vencedora, la bosniana Elvedina Muzaferija, i a menys d’un segon del podi, que van completar Magdalena Egger i Sara Thaler. Cande va fer una baixada consistent i va estar al llarg de tot el traçat movent-se prop de la desena posició, tot i que finalment va ser novena.

“S’està demostrant la bona feina que estem fent i estic molt contenta de la temporada” Cande Moreno, Esquiadora

Amb aquest nou Top 10 aconseguit ahir, l’esquiadora va completar la temporada de la Copa d’Europa de supergegant en la tretzena posició a la classificació general en un curs en què ha anat de menys a més gràcies als bons resultats que va aconseguir la setmana passada i també al de la cursa d’ahir. I és que més enllà del novè lloc d’ahir, Cande Moreno havia estat sisena i vuitena la setmana passada als supergegants celebrats a l’estació austríaca de Kitzbuehel.

Després de la cursa, l’esquiadora va mostrar-se “molt contenta per tornar a fer un Top 10” tot i admetre que “no he fet una baixada perfecta, però crec que estem demostrant que tinc un nivell bastant consolidat en aquestes posicions”. Moreno, a més, va recordar que “veníem de la lesió, de començar tard la temporada, i estic molt contenta d’estar fent aquests resultats i acabar tretzena de la general de la Copa d’Europa”. Per últim, va cloure que “s’està demostrant la bona feina que estem fent i estic molt contenta de com ha anat la temporada”. A més, el tècnic, Xoque Bellsolà, va assenyalar que “penso que la Cande ha fet un pas endavant”.