L'FC Andorra apareix a la llista de clubs amb deutes de la FIFA

L'FC Andorra ha aparegut a la llista de clubs sancionats per la FIFA per tenir deutes pendents i no podrà incorporar cap jugador fins que aboni aquestes quantitats pendents. Segons han explicat des del club al Diari, aquesta situació s'ha donat perquè un pagament va fer-se fora de termini, i dilluns (que és quan s'actualitza la llista) aquesta sanció decaurà. De fet, a la tardor el club ja havia aparegut en aquesta llista també per un problema burocràtic similar, i al mercat d'hivern va poder incorporar jugadors sense cap problema.

El llistat inclou també a clubs inscrits a la FAF com l'UE Engordany o l'UE Sant Julià, tots dos sense competir per problemes econòmics.