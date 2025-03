Beto Company veu bé l’equip per al tram final de lliga

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tot i l’empat de l’FC Andorra al camp de l’Amorebieta en una nova oportunitat perduda per entrar als llocs de play-off, el tècnic del conjunt tricolor, Beto Company, veu ve l’equip de cara al tram final de la competició. La lliga entrarà en els moments calents de veritat amb les últimes deu jornades, i abans d’aquesta última part l’entrenador català va assenyalar que “crec que nosaltres estem entrant en aquesta última fase i veig bé l’equip”. A més, va destacar que “tinc la sensació que molts jugadors estan bé i que els canvis ens donen coses”. En aquest sentit, el tècnic va destacar que “quan a un equip els canvis li donen vol dir que tu ho has detectat i has posat els millors per competir al partit, però que els que no has triat en principi també et donen un nivell”, i va cloure que “si som capaços de mantenir aquest nivell aconseguirem els nostres objectius perquè estem fent coses molt i molt bé”.

També va analitzar l’empat davant de l’Amorebieta i el tram final de temporada el golejador Erik Morán, que va afirmar que “l’altre dia vam perdre a fora, així que si no podem guanyar, hem d’intentar no perdre, i aquest punt el farem bo el pròxim dia a casa si guanyem”. Pensant en les opcions de futur i les possibilitats de ser al play-off, el migcampista basc va manifestar que “encara queden força partits, som allà i segurament si guanyem el pròxim partit ens hi posarem, així que hem de seguir en aquesta línia que crec que és molt bona, i crec que al final si seguim així aconseguirem ser al play-off”.