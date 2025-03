El MoraBanc no pot amb un gran Barça

Ja ho havia deixat anar Joan Plaza en la vigília, i els presagis es van complir com una profecia inapel·lable. “Encara que els faltin jugadors, continuen sent un portaavions. No tenen un punt feble, tot depèn de si volen jugar al 100%”. I el Barça va voler. Va voler i va executar, passant per sobre d’un MoraBanc sense energia, sense resposta, sense ànima. Si a aquesta equació li afegeixes el millor Barça de la temporada –com a mínim a la Lliga ACB– i un descomunal Jabari Parker en mode llegenda, amb 34 punts, set triples i un percentatge d’encert que fregava la humiliació, el resultat només podia ser un: una derrota amb estrèpit, d’aquelles que ressonen i deixen marca (91-113). Tan sols Harding, 31 punts i sostenidor tricolor, Chougkaz amb 16 punts i Evans amb 14 van quedar exempts d’un càstig que sí que va rebre i sense miraments Doumbouya, que ja no va aparèixer ni a la segona part.

La posada en escena ja va ser febril, amb un MoraBanc entonat en atac però rebaixat en defensa i patint per un descomunal Parker que va estar en combustió fins que Peñarroya va decidir que fes una becaineta. Poc es pot fer davant d’un jugador tan diferencial, i més si ja va sortir a la pista amb sang a l’ull per signar 17 punts i cinc triples en sis minuts mal comptats i abans de la primera aturada (23-29). El lideratge i l’anotació de Harding i Evans feien que el descosit no s’accentués i permetia suportar un Barça que havia decidit exposar la versió irresistible i deixar-se de romanços. I com que els blaugranes no van voler atendre cap peixet ja des del vestidor, va allistar Kevin Punter per esvair qualsevol dubte i es va arremangar Anderson per arribar a la màxima diferència (38-54), després d’un parcial de 3 a 11 que els aplanava el camí. En aquest context amenaçava de fondre’s el MoraBanc arribats a l’entreacte (43-58) i patint un -23 (45-68) amb Parker novament fent la guitza als pocs minuts de la represa, però quan venen mal dades cal recórrer al talent i la inspiració. Així ho va entendre Harding, qui, amb dos triples consecutius, va decidir que, a 3’58” per al final del tercer parcial, encara hi havia partit (64-75). Un miratge, amanit amb els 19 punts del combo nord-americà i els 10 de Chougkaz que no van evitar arribar a la mànega definitiva amb tot decidit (72-92). El darrer quart va ser un passadís per a un Barça que s’agradava, amb el MoraBanc derrotat i desendollat i desitjant que arribés el final. La millor de les notícies, mantenir el marge de dues victòries respecte als llocs de descens. La resta, indiscutiblement, per oblidar.