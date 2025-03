Mònica Doria s’imposa a la general de caiac cross de la Copa Pirineus

Publicat per Redacció La Seu d'Urgell Creat: Actualitzat:

Mònica Doria va reafirmar el seu domini en la Copa Pirineus i es va imposar també en la modalitat de caiac cross. La palista va certificar la victòria a la general de la competició després de finalitzar tercera a la final disputada ahir.

“Molt contenta de com ha anat la competició i d’estar al podi” Mònica Doria, palista

Doria va marcar el millor temps en la contrarellotge, i va posar així la primera pedra per assegurar-se el triomf. Posteriorment, va avançar amb solvència fins a la final, en què va competir de tu a tu amb rivals de primer nivell com Maialen Chourraut, Núria Vilarrubla i Maite Odriozola. Finalment, el tercer lloc en la darrera cursa va ser suficient per confirmar la victòria global, gràcies també al segon lloc aconseguit a la contrarellotge i al cinquè a les eliminatòries de Pau de fa una setmana. Després de pujar al podi, Doria es va mostrar satisfeta amb l’actuació: “Molt contenta amb la competició de caiac cross, amb com he anat passant rondes i per haver accedit a la final”. A més, la palista va voler destacar la importància d’aquest resultat: “Molt contenta també d’estar al podi de la general de les tres categories”.