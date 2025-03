Feina a mig fer a Amorebieta

L’FC Andorra va desaprofitar l’enèsima oportunitat per acostar-se del tot a les posicions capdavanteres després de no passar de l’empat a un a Urritxe davant de l’Amorebieta, que arrencava el duel com a últim classificat. Com ha estat habitual en els últims duels, els tricolors van tornar a mostrar dues cares ben diferenciades i l’equip va reaccionar a la segona meitat després d’un primer temps insuficient. Ahir, però, aquesta millora a la represa no va servir per acabar sumant tres punts que haurien deixat els de Beto Company en posicions de play-off d’ascens després de deu jornades sense estar dins dels cinc primers.

Té tota la raó el tècnic tricolor en dir que quan s’ha d’estar al play-off és a la jornada 38 i última, però la veritat és que sembla que tenir l’opció d’entrar a aquest top 5 momentani sigui una llosa per a l’equip, que no acaba d’aprofitar les oportunitats. Tema a banda són els mals inicis de partit que fa l’FC Andorra, que ahir, de nou, va tornar a mostrar dues cares completament diferents. Una primera de dolenta en què hauria pogut marxar al descans amb un parell de gols encaixats; i una segona en què va canviar totalment (el triple canvi de Beto al descans amb variació inclosa de sistema per jugar amb un 3-4-3 també hi va influir) i en què va merèixer endur-se els tres punts d’Urritxe, una circumstància que només no va produir-se per la falta d’encert, també més que habitual aquesta temporada, del conjunt tricolor. També és cert que el domini aclaparador tricolor va durar aproximadament fins al 35 de la segona meitat, quan el duel va passar a transitar per un tram de bogeria en què el partit s’hauria pogut acabar decantant a qualsevol dels dos costats, i en què l’Amorebieta va tenir una de les últimes clares que va acabar traient Ratti amb una gran intervenció.

La competició entra a les deu últimes jornades (en què es decideixen les coses de veritat, que diria el malaguanyat Luis Aragonés) amb els tricolors ben vius per assolir l’objectiu de mínims, que serà classificar-se per al play-off. Però això serà una jungla i no hi ha res fet. La primera d’aquestes deu batalles definitives serà diumenge vinent, de nou al migdia, però a l’Estadi Nacional, on els tricolors rebran l’Arenteiro en un duel amb certa aroma de revenja després del 3-0 estrepitós de la primera volta que va suposar el principi de la fi de Ferran Costa com a entrenador de l’FC Andorra.

DESTACATS

Juanda

TITULAR

Venia guanyant-se un lloc a l’11 i va estar profund per la dreta i creant ocasions.

Erik Morán

GOLEJADOR

Va entrar al descans, va ajudar a canviar l’equip i va anotar el gol de l’empat.

Villahermosa

PRESENT

A poc a poc es va adaptant, i ahir va tenir força protagonisme al mig del camp.