Cande Moreno signa el seu tercer top10 de la temporada en la Copa d’Europa de supergegant

Cande Moreno ha finalitzat avui novena a l’últim supergegant de la Copa d’Europa, disputat a la localitat noruega de Kvitfjell, la qual cosa suposa el seu tercer top10 en aquesta disciplina i competició. A més, l’andorrana finalitza tretzena a la classificació general de la Copa d’Europa de supergegant. Moreno ha marcat un temps de 1.32.28, a 1.30 de la guanyadora, la bosniana Elvedina Muzaferija i a menys d'un segon del podi.

"Ja donem per finalitzada la temporada de Copa d’Europa amb el supergegant d’avui. Estic molt contenta, torno a fer un top10. Tot i que no he fet una baixada perfecta crec que estem demostrant que tinc un nivell bastant consolidat a aquestes posicions. Venim d’on veníem, de la lesió, de començar tard la temporada i amb supergegant m’havia costat molt els anys anteriors, estic molt contenta d’estar fent aquests resultats i acabar 13ª de la general de la Copa d’Europa. Crec que s’està demostrant la bona feina que estem fent i estic molt contenta de com ha anat la temporada" ha comentat Moreno.