Redimir-se contra el Barça

La feridora derrota a Lugo pot trobar el millor dels analgèsics. El MoraBanc rep aquesta tarda al Pavelló Toni Martí l’FC Barcelona (17.00 h) en un moment en què els dubtes i la imprevisibilitat del conjunt blaugrana donen les seves opcions als tricolors. Un monstre ferit i adormit porta sempre un perill enorme, però el MoraBanc es vol redimir a la bombonera i sap que contra el Barça és un dels millors aparadors possible per fer-ho.

El MoraBanc, en un dels darrers entrenaments de la setmana.BC MoraBanc Andorra

“Encara que els faltin jugadors, el Barça segueix sent un portaavions i sense un punt feble” Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

El context es presenta semblant al del partit al Palau, a la primera volta, amb el Barça envoltat d’incògnites, amb baixes, amb derrotes ajustades, en què l’equip tricolor es va endur el càstig més ampli de la temporada. Així ho va explicar el tècnic, Joan Plaza: “Si aquests volen jugar i juguen fort, ja es va veure en la primera volta que van esborrar l’equip guanyant de 26 en la derrota més àmplia. Nosaltres hem de prescindir de qui sigui el rival, que qui ve és el Barça o no, hem de jugar al màxim, perquè ens hi va la vida”. L’entrenador tricolor va reconèixer que després de la desfeta contra el Breogán, la resposta dels jugadors “ha estat positiva. Hi ha coses que veus més quan perds que quan guanyes, i de tot n’hem de treure un aprenentatge”. Del Barça va comentar que “si vol, pot ser molt físic. Si hem après la lliçó de l’últim partit i sabem a què podem jugar, ho haurem d’aplicar”, i va asseverar que “encara que els faltin 4 o 5 jugadors, continuen sent un portaavions. No tenen un punt feble, tot depèn de si volen jugar al 100%”. Per part seva, Shannon Evans va explicar que “el partit de Lugo va ser dur per a nosaltres. Ens hem reagrupat com sempre i tothom s’ha responsabilitzat del que va passar i ara hem de seguir endavant”. Pel que fa al Barça, el base tricolor va comentar que “tinguin lesions o no, tenen una plantilla amb molta qualitat, estan ben entrenats i són un gran club. Espero un pavelló ple, que la gent ens doni suport i nosaltres cal que juguem dur i competim com sabem”.