L’FC Andorra vol redreçar el camí fora de casa a Amorebieta

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita aquest migdia l’Amorebieta a Urritxe per buscar redreçar el rumb a fora de casa després de la derrota de fa dues setmanes al camp de l’Unionistas de Salamanca i d’haver aconseguit només tres triomfs lluny de l’Estadi Nacional en el que va de temporada. Guanyar en terres basques duria premi per als de Beto Company, ja que en cas de victòria, els tricolors entraran a les posicions de play-off per primera vegada des del 22 de desembre, quan l’equip que dirigia llavors Ferran Costa va imposar-se, precisament, a l’Amorebieta per 2-0 a l’Estadi Nacional. De cara al duel d’aquest migdia, Josep Cerdà va entrar finalment a la convocatòria tot i no estar al 100%, mentre que César Morgado finalment no va fer-ho. A més, Jesús Clemente serà baixa per sanció, igual que Martí Vilà i Alberto Solís per lesió.