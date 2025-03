L’FC Andorra empata a Amorebieta (1-1)

Publicat per Marc Basco Estadi Urritxe Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha empatat 1-1 a Urritxe davant de l’Amorebieta, i ha desaprofitat l’enèsima ocasió per situar-se en posicions de play-off. Després d’una mala primera part en què els locals s’han avançat als tres minuts, la reacció dels tricolors, que han estat molt superiors a la represa, ha estat insuficient per sumar els tres punts al País Basc.

Els tricolors han avisat gairebé abans de començar el partit amb una bona jugada de Casadesús per la dreta que ha acabat amb un tir de Nieto, i tot seguit en el córner posterior, però en un dia més a l’oficina d’aquesta temporada, empanada defensiva amb un error en cadena, i l’Amorebieta ho ha aprofitat per avançar-se al cap de tres minuts. L’FC Andorra ha provat de respondre amb una excursió de Bomba, però el seu tir ha anat massa fluix a les mans de Marino. Tot i el gol i el botí momentani, els bascos no han baixat línies i han continuat pressionant ben amunt, provocant alguna errada dels de Beto en la sortida de pilota, i generant aproximacions, com en una sortida ràpida que ha posat contra les cordes als tricolors. I és que els del Principat s’han anat desfent a poc a poc, amb errades inversemblants en passades fàcils de quatre o cinc metres o en controls aparentment senzills, i desapareixent en l'àmbit ofensiu, més enllà d’alguna fuetada com una pilota a l’espai per Juanda, que ha posat una pilota morta al punt de penal que no ha trobat rematador, o una altra acció de l’extrem, el més incisiu de l’equip, que ha acabat traient Marino. El partit era local, però l’Andorra anava arribant amb alguna fogonada, com una clara ocasió de Manu Nieto just abans del descans després d’una errada local que Marino ha pogut evitar per dur el duel als vestidors amb 1-0.

Vist el panorama, Beto Company ha fet un triple canvi al descans per jugar amb defensa de tres a la recerca de la remuntada i, almenys d’inici, ha semblat fer efecte, amb uns tricolors més incisius, especialment per la dreta amb Juanda, que ha generat un parell d’arribades perilloses en tot just dos minuts, i també per l’esquerra amb Almpanis. L’FC Andorra començava a collar de valent, com amb un tir del grec des de la frontal, però faltava aquell punt de clarividència final per igualar el duel, com ha quedat demostrat en una acció de Lautaro des del punt de penal, i sense porter, que ha acabat gairebé a Durango. Però coses del futbol i de la vida, gairebé sense saber ben bé com, Erik Morán, més sol que un mussol, ha arreplegat una pilota a la sortida d’un córner, i no ha fallat per igualar el partit amb més d’un quart d’hora per davant.

El segon de l’FC Andorra s’olorava, però l’Amorebieta també ha cremat naus a la recerca del gol de la victòria, i ha collat per moments als de Beto Company, com en una falta des de la dreta que ha tret Ratti amb una grandíssima intervenció. El duel estava completament trencat i amb ocasions a totes dues bandes, però el marcador ja no s’ha tornat a moure amb un empat que no ha deixat content a ningú, i que és insuficient per tots dos.

Els tricolors rebran diumenge vinent al migdia a l’Arenteiro.

FITXA TÈCNICA:

SD AMOREBIETA 1: Marino; Yuste, Kortazar, Amelibia, Camacho; Javi Sola, Hervías, Masllorens; Iñigo Muñoz, Selma, Álvaro Marín.

FC ANDORRA 1: Ratti; Pau Casadesús, Bomba, Alende, Iván Rodríguez; Molina, Álvaro Peña, Villahermosa; Juanda, Nieto, Lautaro.

CANVIS: Carbonell per Hervías (46’); Eric per Álvaro Marín (67’); Vicandi per Iñigo Muñoz (77’); Kaxe per Selma (77’) i Coulibaly per Javi Sola (91’) –Amorebieta–; Trigueros per Iván R. (46’); Almpanis per Pau C. (46’); Erik Morán per Á. Peña (46’); c per c (x’) i c per c (x’) –FC Andorra–.

GOLS: 1-0, Álvaro Marín (3’); 1-1, Erik Morán (73’).

ÀRBITRE: Pablo Monterrubio Torres (Saragossa).

TARGETES: Grogues a Camacho –Amorebieta–; Álvaro Peña, Manu Nieto i Erik Morán –FC Andorra–.

ESTADI: Urritxe.