Decepció a Hafjell

Joan Verdú va quedar fora de combat a la primera mànega de l’última Copa del Món de la temporada regular de gegant a Hafjell (Noruega), després d’una errada al tram final de la baixada, quan estava fent una actuació solvent amb possibilitats d’entrar dintre del top 10 de la classificació. L’esquiador va arrencar bé marcant el 12è millor temps provisional al primer parcial a 0”38 del líder, i pujant fins al vuitè lloc provisional (a 0”71) al segon punt cronometrat. Al tercer parcial Verdú ja era setè (a 0”75) demostrant que podia lluitar per tot, però a l’última part del traçat va sortir massa fort d’una de les portes, i no va poder passar la següent, de manera que va quedar fora de competició. Aquesta és la segona prova de la Copa del Món que Verdú no pot acabar aquesta temporada després de no completar tampoc la cita d’Alta Badia.

Després de la cursa, un Verdú visiblement decebut va destacar que “és un cop dur, avui, no me l’esperava, i fa molta ràbia perquè als entrenaments cada dia estic a un nivell brutal. Sé que puc estar barallant-me amb els millors i avui me’n vaig fora de pista a la primera mànega”, a més d’agregar que “poc a afegir, sí que és una gran derrota, la d’avui”. Per últim, i pensant en el futur, va assenyalar que “seguirem amb la línia de treball i confiant, queden les finals als Estats Units, així que tinc poc més a dir”, i va concloure que “hem d’intentar mantenir la calma en aquests moments una miqueta complicats que no són els que volíem, però sabem que tenim un nivell increïble i que podem estar allà al davant, però no s’està materialitzant. En tot cas, seguirem treballant al màxim per aconseguir-ho”.

Amb la temporada regular de la Copa del Món ja finalitzada, Joan Verdú tancarà el curs amb les finals, que enguany viatgen als Estats Units vuit anys després, concretament a l’estació de Sun Valley, a Idaho. El gegant d’aquestes finals es farà el dimecres 26 de març, amb la primera mànega a les 16.30 i la segona, a les 19.00 hores.

Cande Moreno