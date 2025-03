Joan Verdú no acaba a Hajfell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Joan Verdú ha quedat fora de cursa a la primera mànega de la Copa del Món de gegant de Hajfell, a Noruega, després de saltar-se una porta al tram final del recorregut. L'esquiador arrencava amb el dorsal 18, i ha tingut un bon inici, marcant parcials dintre del Top-10 provisional, però al tram final ha entrat massa directe a una porta, i no ha pogut passar la següent, quedant així fora de combat.

Més enllà de Sölden, on no va competir per lesió, aquesta és la segona prova de Copa del Món que no pot acabar Verdú aquesta temporada. L'esquiador posarà el punt i final a la campanya al circuit mundial el dimecres 26 de març, quan es disputi el gegant corresponent a les finals de la Copa del Món que enguany es fan a Sun Valley, als Estats Units.