El Sideco FC Encamp no falla i recupera la Lliga Viatges Pantours

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Sideco FC Encamp no va fallar i va recuperar després d’un any el títol de campió de la Lliga Viatges Pantours en el primer match ball de què va disposar. Els encampadans havien de superar el CFS Pas de la Casa al derbi per ser matemàticament vencedors, i van fer-ho per 8-3 en un duel encarrilat a la primera meitat, ja que el matx va arribar 6-1 al descans.

El tècnic de l’FC Encamp, Alex Carvalho, va destacar que “ha estat una lliga lluitada, però merescuda, hem estat més regulars i ens l’hem emportat”, i Aitor Rubio va assenyalar que “la clau ha estat que som una família i ens hem pres tots els partits com si fossin finals, perquè hi ha partits complicats que si no te’ls prens seriosament, qualsevol equip t’ho posa difícil”. A més, va afegir que “gràcies a la fortalesa de l’equip hem pogut aixecar aquesta lliga i estic molt content”.