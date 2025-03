L’Andorra vol fer-se fort a domicili per seguir lluitant pel play-off

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra busca fer-se fora lluny de l’Estadi Nacional per seguir amb el camí cap a l’assalt de les posicions de play-off, i la primera opció per demostrar-ho és el duel de demà amb l’Amorebieta a Urritxe (12.00 hores). I és que els tricolors només han aconseguit tres victòries a domicili en el que va de temporada, les dues primeres al setembre, i l’altra fa tot just un mes a Barakaldo en un partit boig que va finalitzar 2-3 a favor dels del Principat. Els de Beto Company són el segon millor local de la categoria, però, en canvi, el rendiment fora de casa baixa fins a la 14a posició, i és per això que els tricolors volen tornar a fer-se forts a fora per segellar l’objectiu del play-off. Precisament sobre els partits fora de casa, el tècnic va assenyalar que “el que volem és aprendre dels errors que tenim molt recents, com contra Unionistas, en què tenir molta possessió no ens va servir de res” i va agregar que “hem de focalitzar-nos a millorar en les disputes, els contraatacs que rebem i la defensa de la pilota aturada”.