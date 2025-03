Joan Verdú surt a donar-ho tot al gegant de Hafjell

Joan Verdú afronta aquest matí l’última Copa del Món de gegant de la temporada regular amb la cita que es farà a Hafjell (Noruega) abans de les finals del circuit mundial programades a Sun Valley, als Estats Units. Amb el novè lloc agredolç de Kranjska Gora després de ser tercer a la primera mànega, l’esquiador buscarà seguir amb les bones sensacions, i acostar-se als llocs de podi que tant s’estan resistint aquesta temporada. Verdú sortirà amb el dorsal 18, i arriba a Noruega amb la intenció de lluitar per les posicions capdavanteres.

La de Hafjell serà una estació inèdita per a ell, ja que mai hi ha competit, però s’ha preparat amb una petita estada d’entrenaments a una altra pista noruega, a Trysil. Verdú i el seu equip van arribar-hi diumenge, i va fer sessions de gegant tant dilluns com dimarts. El dimecres va ser dia de descans, i dijous va reprendre l’entrenament abans de fer ahir un petit warm up per posar-se a punt per a la cursa. La primera mànega a Hafjell està programada per a les 9.30 hores, i la segona serà a partir de les 12.30 hores.

“Estic molt motivat, molt tranquil i molt confiat amb tot el treball que hem fet” Joan Verdú, Esquiador de la FAE

Abans de la cursa d’aquest matí, l’esquiador de la FAE va manifestar que “ho tenim tot preparat per a la Copa del Món de Hafjell”, i va agregar que “hem fet molt bons dies d’entrenament aquesta setmana, amb molt bones condicions aquí a Noruega”. Sobre les possibilitats de la cursa a Hafjell, va destacar que “tinc poc a afegir, estic demostrant un molt bon nivell ja a l’última carrera, a Kranjska Gora, a les últimes carreres, en tots els entrenaments, així que per a demà estic molt motivat, molt tranquil, molt confiat, amb tot el treball que hem fet tant l’equip com jo”. Per últim, va cloure que “avui és hora de donar bon gas i de gaudir-ho a mort”.

Verdú és 15è a la classificació general de gegant de la Copa del Món amb un total de 153 punts, i en té tot just 100 de marge respecte a la 25a posició, l’última que dona accés a les finals de la Copa del Món. El líder d’aquesta general és el suís Marco Odermatt amb 420 punts.

Cande Moreno