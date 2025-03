Inter, UE Santa Coloma, Ranger’s i Atlètic, a semis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

UE Santa Coloma i Inter Escaldes i Ranger’s i Atlètic Escaldes es disputaran les dues places per jugar la final de la Copa Constitució el mes vinent. El conjunt colomenc va imposar-se al seu duel de quarts de final a l’FS la Massana en un partit decidit a la represa amb dues dianes de Joaquín Cifuentes, i l’Inter va derrotar per 0-3 el Pas de la Casa amb els gols de Damià Sabater i Alexandre Llovet, en dues ocasions. A l’altra banda del quadre, el Ranger’s va imposar-se per penals a l’FC Santa Coloma, i l’Atlètic va golejar 5-0 l’Atlètic Amèrica.

La competició nacional tornarà el 30 de març.