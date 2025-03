Suspès també el segon entrenament de descens per a Cande a La Thuile

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El temps segueix fent la guitza a l’estació italiana de La Thuile i Cande Moreno tampoc va poder participar ahir en el segon entrenament de descens d’aquesta Copa del Món, després que s’hagués de suspendre. Com que les esquiadores no han pogut fer cap dels dos entrenaments previstos, la cursa de descens programada per avui també es cancel·la i s’avançaran els dos supergegants previstos.