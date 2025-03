Irineu Esteve tanca la temporada per una lesió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve ha decidit, en coordinació amb el servei mèdic de la Federació, posar punt final a la temporada per poder recuperar-se d’una sobrecàrrega al bessó de la seva cama esquerra. L’andorrà es va sotmetre a diferents proves després de la celebració dels Campionats del Món de Trondheim, que van acabar amb la cursa dels 50 quilòmetres, i finalment s’ha determinat que Esteve pateix "una lesió per sobrecàrrega al bessó de la cama esquerra", segons ha explicat el metge de la FAE, Bernat Escoda, que ha apuntat que el més convenient és que l'esquiador comenci amb el tractament de recuperació, per la qual cosa "ha de parar perquè no és convenient que competeixi a les pròximes curses".

Cande Moreno fora al primer supergegant de La Thuile

Cande Moreno ha quedat fora del primer supergegant de la Copa del Món de La Thuile, a Itàlia, després de sortir-se de pista abans del tercer intermig. Demà tornarà a competir en supergegant.