La selecció derrota a Macedònia (2-1)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La selecció de futbol sala s’ha imposat per 2-1 a Macedònia a l’última jornada de la ronda principal del Preeuoropeu, sumant així el primer triomf de la fase. Tot i merèixer-ho molt abans, els tricolors han hagut d’esperar al tram final per poder avançar-se en dues ocasions i sumar el triomf per tancar aquesta fase de classificació amb un triomf, tres empats i només dues derrotes, totes dues contra Portugal.

Els visitants han estat els primers en apropar-se a la porteria contraria, però sense generar ocasions ni molt menys clares, i és que la primera aproximació amb perill va ser tricolor, amb un tir d’Arnau que ha tret el porter. Andorra tenia la pilota i dominava, però els visitants eren molt perillosos al contracop, com després d’una recuperació macedònia en què Roc Torres ha hagut de treure una rematada sota pals. Els de Talín Puyalto han fet un pas endavant al tram final de la primera meitat, com amb dues ocasions seguides, la primera de Christian Regalo i la segona del porter Xavito, davant d’uns macedonis que esperaven al darrere sense problemes per sortir ràpid quan fos necessari. Mesquita ha tingut el primer a l’últim minut, i Andorra l’ha tornat a tenir amb un doble arribada a la sortida d’una falta, però el marcador ja no s’ha mogut a la primera meitat.

A la represa, tot ha seguit igual, amb el clar domini tricolor, però sense acabar de mostrar-se encertats endavant tot i les moltes arribades. Macedònia semblava menys perillosa que a la primera meitat, però també n’ha tingut alguna, com un tir de Ismaili que ha sortit fregant el pal, o un parell d’accions gairebé consecutives que ha tret Aitor Rubio amb dues intervencions magnífiques. Andorra no s’ha quedat enrere, i Roc Torres ha tingut el primer en un parell d’accions per tornar a animar a la parròquia del Pavelló Toni Martí. La cinquena falta de Macedònia a set minuts pel final ha donat una empenta més als tricolors, que han tingut un doble penal en botes de Christian Regalo que ha pogut treure el porter visitant. Però gairebé a la jugada següent, Regalo no ha fallat i ha pogut anotar l’1-0 després d’una bona jugada per la dreta. L’alegria ha durat poc perquè Macedònia ha sortit amb porter-jugador i ha pogut empatar, però encara els ha durat menys a ells, perquè només sis segons després de l’1-1, Adrià Blat ha fet el 2-1 després d’una magnífica jugada. Andorra ha tingut el tercer mentre el partit s’anava embrutant per moments per part visitant, però els de Talín Puyaltó han sabut resistir per acabar enduent-se la victòria.

FITXA TÈCNICA:

ANDORRA 2: Xavito, Oriol Rodríguez, Jose Segura, Arnau Rodríguez, Brayan dos Santos –cinc inicial– Aitor Rubio, Adri Blat, Marc Massana, Roc Torres, Christian Regalo, Èric Mesquita, Pol Villalta,

MACEDÒNIA DEL NORD 1: Antonio Petrovski, Zoran Leveski, Ivan Krstevski, Mario Blagojevski, Jakup Ramadan –cinc inicial– Bojan Janev, Taulant Ismaili, Berat Ramadani, Martin Todorovski, Lazar Peev,

GOLS: 1-0, Christian Regalo (35’50”); 1-1, Todorovski (36’26”); 2-1, Adrià Blat (36’32”).

ÀRBITRES: Peter Nurse, Oliver Rodríguez-Ballinger i Jordan Griffiths (Anglaterra).

TARGETES: Oriol Rodríguez i Adrià Blat –Andorra–; Ivan Krstevski i Berat Ramadani –Macedònia–.

PAVELLÓ: Pavelló Toni Martí, 325 espectadors.