La selecció buscarà tancar la ‘main round’ de la millor manera

La selecció de futbol sala posarà avui el fermall a una fase principal del Preeuropeu que, independentment del resultat, acabarà amb un sabor de boca fantàstic. El grup de Talín Puyaltó es va exercitar ahir al pavelló Toni Martí, ultimant detalls per al darrer compromís contra Macedònia del Nord, on la gran il·lusió i el principal objectiu és tancar amb una victòria.

“Si ens oblidem que som Andorra i perdem de vista tot el que fem bé ho passarem malament”

Talín Puyaltó, Seleccionador de futbol sala



Tot i això, el seleccionador andorrà va subratllar que “hem de ser conscients que som Andorra, que sí que portem una línia molt bona i que estem fent una molt bona fase, però si perdem de vista que som una selecció petita i ens oblidem de les coses que sabem fer, ho passarem malament”. En aquest sentit, Talín va afegir que Macedònia “és un equip superior al nostre, com tots els d’aquesta fase, però si són capaços de rendir al 200% com estem fent últimament, crec que estarem dins al final del partit i amb opcions de puntuar”. Per part seva, el porter Aitor Rubio va comentar que “aquest partit és clau per millorar el nostre rànquing. Hem demostrat que el futbol sala a Andorra té molt futur, amb joves talents que han fet un gran paper i aquesta experiència a la main round ens dona un impuls important per continuar creixent”. Després d’un recorregut notable amb dues derrotes -contra Portugal- i tres empats i oferint sempre una gran imatge, els tricolors tenen clar que volen el triomf per tancar la competició. En la convocatòria, entra Pol Villalta i surt Nil Manchado.