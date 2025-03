Raquel Balboa és tercera i l’Andona, segon per equips

Publicat per Redacció Esparreguera (Barcelona)

Creat: Actualitzat:

L’equip Andona Racing va tenir una gran actuació en la primera prova de la Copa Catalana femenina celebrada a Esparreguera (Barcelona). El conjunt andorrà va aconseguir un podi individual amb Raquel Balboa i es va classificar en segona posició per equips. Després d’un excel·lent treball col·lectiu, Balboa va assolir una magnífica tercera posició, formant part de l’escapada decisiva que va arribar a meta, una gesta que també va ser possible gràcies a la feina clau d’Anna Albalat i Miren Miquel, fonamentals en la gestió de la cursa. A més per part seva, Esther Piquer, Laia Sebastià i Sílvia Zúñiga, tot i patir una punxada en carrera, van lluitar fins al final sense rendir-se, mentre que, per la seva banda, les júniors Ares Rovira i Clara Riba, en el seu debut en competició, van demostrar determinació i compromís, completant la cursa amb èxit.

La 9a Cursa Vila d’Esparreguera, puntuable per a la Copa Catalana, es va disputar en un circuit de cinc quilòmetres, amb un total de nou voltes i 45 km de recorregut. La següent cita per a l’Andona Racing serà aquest cap de setmana a Mataró.