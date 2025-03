El primer entrenament de Cande a la Copa del Món de La Thuile, cancel·lat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La celebració del primer entrenament de descens de la Copa del Món de La Thuile (Itàlia), amb Cande Moreno, va quedar cancel·lada ahir pel mal temps. Així, l’andorrana haurà d’esperar almenys fins avui per posar-se els esquís a la pista italiana, perquè ahir la neu i la boira van impedir fer la primera sessió oficial i, tot i que la previsió per avui és similar, s’espera que es pugui competir.

Avui hi ha previst, per tant, un entrenament de descens, demà la cursa de descens i, tant dissabte com diumenge, dos supergegants.

Qui tampoc va poder competir ahir va ser, en esquí paralpí, Roger Puig. La Copa del Món de velocitat de Sella Nevea prevista per a aquesta setmana va quedar cancel·lada també per les dificultats climatològiques. L’equip andorrà, amb Roger Puig, s’ha vist obligat a tornar sense poder competir ni als descensos ni supergegants previstos a l’estació italiana.