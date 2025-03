Joan Aracil, sense opció d’anar a la final de l’FWT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’organització del Freeride World Tour va decidir cancel·lar la prova d’esquí homes que s’havia de disputar aquesta setmana, després que s’haguessin celebrat les proves de snowboard dones i homes el passat divendres a l’estació de Fieberbrunn, a Àustria. Aquesta decisió deixa sense opcions el rider d’Ordino Arcalís Joan Aracil, que ocupava la 16a plaça en la classificació general i necessitava millorar la seva posició per entrar a la final de Verbier. Així, la seva temporada a l’FWT es dona per acabada. Segons l’FWT, la manca de neu a les zones previstes per a la competició no garantia la seguretat dels esportistes, fet que va portar l’organització a disputar la majoria de proves el divendres passat i a posposar la prova d’esquí homes a un dia encara per determinar segons la meteorologia. Aracil tenia grans esperances dipositades en aquesta competició, convençut que amb una línia atrevida podria situar-se entre els cinc primers. No obstant això, la cancel·lació definitiva de la prova ha mantingut el rànquing tal com estava al final de la quarta prova, celebrada l’1 de març a Geòrgia, i ha deixat Aracil fora de la final.