Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els tirs solidaris organitzats per l’Handball School a l’Illa Carlemany van aconseguir recaptar 530,10 euros per als programes enfocats en la salut mental. La causa cada vegada va adquirint rellevància, així com el projecte de l’escola d’handbol de Tulear, a Madagascar.