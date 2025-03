110 professionals tenen llicència de la federació

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El pilot de ciclistes del país creix més que mai i la Federació Andorrana (FAC) ha superat aquest any tots els rècords expedint, fins al moment, un total de 110 llicències professionals, una xifra mai vista fins ara, tot i que l’any passat era semblant però menor, ja que superava per molt poc el centenar. L’increment respecte a les darreres temporades ha estat progressiu però sòlid i, per exemple, el 2023 presentava 102 -les mateixes que l’any passat- i augmentava gairebé el 23% si fèiem un cop d’ull a les llicències del 2022, que eren només de 83. Enguany, amb la temporada en la línia de sortida i a punt de començar, el nombre de ciclistes residents al país amb llicència de la FAC s’ha apujat amb una desena més dels 100, demostrant la tirada que té pel pilot professional poder viure i entrenar als ports i carreteres del país. Així, la FAC ha registrat aquest any fins a 15 altes i ha tramitat la baixa de la llicència professional de 28 ciclistes, unes llicències que tenen un cost de 765 euros per a les masculines i de 444 euros per a les femenines. Sí, perquè fa dos anys la principal novetat va ser veure per primer cop entre els esportistes professionals establerts al país també dones. Llavors, segons fonts de la federació, la xifra era molt residual, amb només tres esportistes d’elit de categoria femenina residents, mentre que el 2025 ja en son 10, una xifra encara molt minsa però que ha patit una pujada destacada. Entre la desena de ciclistes destaca, segurament, la vigent campiona del Tour de França, la polonesa Katarzyna Niewiadoma, que va patir un accident el passat cap de setmana mentre disputava l’Strade Bianche Donne 2025, a la Toscana d’Itàlia, després d’estavellar-se contra un guarda-raïl en perdre el control en un revolt.