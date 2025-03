La selecció femenina tanca una fase fantàstica i sense rebre cap gol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció femenina sub 17 va tancar la participació en el Preeuropeu d’Andorra amb una victòria contra Israel per 1 a 0 a l’Estadi Nacional. Un gol de Carla Ber, quan només havien passat 17 segons de partit, va resultar suficient perquè les noies de Jordi Pujol acabin com a segones de grup amb set punts. L’equip format per Alba Martín, Èlia Quílez, Chloe Izquierdo, Emma Warboys, Ariadna Pernia, Carla Ber, Zoe Planagumà, Dahna Pujo, Olga Sabio, Noa Alonso i Emma Duró va jugar un partit molt pràctic i eficient, i va saber ser sòlid en els moments en què va patir més i va derrotar un molt exigent combinat israelià. Ja en temps afegit, el tècnic, Jordi Pujol, va aprofitar per esgarrapar segons i fer l’únic canvi a les files tricolors, i Naroa Fernandes va substituir Dahna Pujo. Bielorússia ha acabat també amb set punts, com a campiona del grup B3 del Preeuropeu –va guanyar Albània per 8 a 0– gràcies a la millor diferència de gols amb les andorranes, que hauran d’esperar la resolució de la resta de grups per saber si poden pujar a la Lliga A com a millors segones.