Gerard Piqué, el revulsiu

Sembla evident que el nou rol de Gerard Piqué a l’FC Andorra, molt més tècnic, actiu i intervencionista, ha donat un nou impuls a l’equip tricolor. Independentment del debat de si s’escau o no –no cal oblidar que és el màxim propietari del club i un exfutbolista de talla mundial–, des de la seva decisió d’arremangar-se, espolsar la pissarra i secundar Beto Company i l’staff tècnic a l’hora de preparar i dirigir els partits, la trajectòria esportiva de l’FC Andorra ha experimentat una notable millora. Amb 13 punts de 21 possibles en els darrers set partits –quatre victòries, dues derrotes a fora i un empat–, l’equip ha mostrat signes de solidesa i competitivitat, tot i exhibir trams grisos, com la primera part contra el Celta Fortuna o alguns passatges al camp d’Unionistas de Salamanca.

Curiosament, des que Ferran Costa va ser destituït i Piqué va prendre protagonisme a la gespa, l’equip només ha patit dues derrotes –Ponferradina i Unionistas fora de casa– els dos partits en què Piqué no ha estat present, un aspecte que no deixa de ser curiós però que presenta el president de Kosmos com a revulsiu i talismà. Ara, amb 11 partits encara per restar a la Primera RFEF, l’FC Andorra entra en el darrer terç de la competició, un tram decisiu per definir el seu futur. L’equip haurà d’afrontar un calendari exigent, amb sis partits fora de casa i cinc a l’Estadi Nacional Les visites a equips complicats com l’Amorebieta, aquest diumenge, Real Unión, Reial Societat B, Osasuna Promeses, Barça Atlètic i el que tancarà la lliga al camp d’una Cultural Lleonesa, que podria ser ja equip de Segona Divisió, poden ser definitoris. Mentrestant, a casa, l’equip tricolor rebrà l’Arenteiro, Tarassona, Gimnàstica Segoviana, Nàstic de Tarragona i Sestao, duels clau per assegurar punts i mantenir opcions de play-off.

OBJECTIU, 62 PUNTS

Actualment, l’FC Andorra ocupa la sisena posició amb 41 punts, empatant amb el Nàstic de Tarragona que marca la zona de play-off i que ha de visitar encara l’Estadi Nacional. Queden 33 punts en joc, i segons les estadístiques des de la implementació de la Primera RFEF, ara fa quatre anys, si l’equip tricolor manté el ritme actual fins a final de temporada podria assolir els 61-62 punts, una xifra que gairebé garanteix la classificació per a la promoció d’ascens. La temporada 21-22, l’any de l’ascens de l’Andorra al futbol professional, la UD Logronyès amb 61 punts i el Linares amb 60 van assolir la fita, mentre que al Celta Fortuna li va arribar amb 59 punts per segellar la cinquena plaça i a la Reial Societat B li va arribar amb 60 la 22-23. Finalment, el curs passat els cinquens classificats de cada grup van haver de necessitar més punts per fer play-off, 64 la Ponferradina per 62 del Ceuta.