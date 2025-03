Triomf de l'Andorra que permet aspirar al play-off (2-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra segueix la seva persecució per entrar als llocs de play-off i ahir va fer un pas més després de superar el Celta Fortuna a l’Estadi Nacional per 2-0. Va ser un duel de dues cares en què dues fogonades a la represa van donar els tres punts als homes de Beto Company després d’una primera part, especialment el tram final, en què es van veure clarament superats pels joves futbolistes gallecs, que haurien pogut encarrilar el partit abans del pas per vestidors. La reacció tricolor a la represa, prèvia reunió tècnica al descans de Piqué, Nogués i el cos tècnic, va permetre sumar una nova victòria, la quarta en cinc partits, que encara no situa l’equip en posicions de play-off, però únicament pel goal average general amb el Nàstic de Tarragona, i manté els tricolors amb la mateixa puntuació que el conjunt que tanca el top 5.