La selecció femenina sub17 ha tancat la participació al Preeuropeu que s'està celebrant a Andorra amb una victòria contra Israel per 1 a 0 a l'Estadi Nacional. Un gol de Carla Ber, quan només havien passat 17 segons de partit, ha resultat suficient perquè les noies de Jordi Pujol hagin aconseguit el segon triomf de la competició i acabin com a segones de grup amb set punts. L'equip format per Alba Martín, Èlia Quílez, Chloe Izquierdo, Emma Warboys, Ariadna Pernia, Carla Ber, Zoe Planagumà, Dahna Pujo, Olga Sabio, Noa Alonso i Emma Duró ha jugat un partit molt pràctic i eficient i ha sabut ser sòlid en els moments on ha patit més i ha derrotat un molt exigent combinat israelià. Ja en temps afegit, el tècnic Jordi Pujol ha aprofitat per esgarrapar segons i fer l'únic canvi a les files tricolors i Naroa Fernandes ha substituït Dahna Pujo. Bielorússia ha acabat també amb set punts, com a campiona del grup B3 del Preeuropeu -ha guanyat Albània per 8 a 0- i gràcies a la millor diferència de gols amb les andorranes, que hauran d'esperar la resolució de la resta de grups per saber si es podria classificar per a l'Europeu com a millor segona.