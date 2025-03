Prop d’un milió per a la reforma del Prat Gran

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany va encetar les obres de millora del pavelló del Prat Gran de cara als Jocs dels Petits Estats que es faran a finals de maig. Els treballs tindran un cost de 902.000 euros i es faran treballs a l’interior com la renovació del marcador i la millora de la il·luminació i la sonorització, mentre que a l’exterior s’hi reformaran els vestidors i la coberta del pavelló, que s’adequarà per poder-hi instal·lar plaques solars, en unes obres essencials per garantir unes condicions òptimes tant per als esportistes com per als espectadors, segons va informar l’administració parroquial.

L’objectiu d’aquestes obres és la voluntat de renovar alguns espais i elements que havien quedat obsolets, amb l’objectiu de disposar d’una instal·lació moderna i funcional, i està previst que les obres estiguin enllestides a principis de maig. El Prat Gran acollirà la competició de judo durant els Jocs.