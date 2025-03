El MoraBanc relativitza la desfeta contra el Breogán

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc va sortir del Pazo dos Deportes amb una derrota que fa mal, però que, tal com va assenyalar el vestidor tricolor, no ha de desviar l’objectiu. El Breogán es va mostrar molt superior i l’equip de Joan Plaza mai no va trobar la manera de capgirar la situació. “Només hi va haver un equip a la pista, el Breogán”, reconeixia Joan Plaza amb autocrítica. “No hi ha excuses, és una derrota dura”. El tècnic del MoraBanc es va autoinculpar per la desfeta i apuntava que “mentalment no estàvem preparats” i va advertir que l’excés de confiança pot jugar males passades, després de lligar tres victòries consecutives: “L’elogi debilita, i quan guanyes diversos partits pots deixar de posar tota la carn a la graella”, va apuntar. Ara toca girar full i mirar endavant. Els tricolors saben que el més important no és la caiguda, sinó la resposta. “Hem d’aprendre-ho, hem d’aprendre a jugar més físic i a resetejar”, concloïa el tècnic.