L’FC Santa Coloma se situa a tres punts de l’Inter

L’FC Santa Coloma va situar-se segon de la Lliga Multisegur Assegurances després de superar per 1-2 el Pas de la Casa i aprofitar l’empat sense gols entre Inter i Atlètic Escaldes. L’Inter segueix ara com a líder amb tres punts de marge sobre els colomencs i quatre sobre l’Atlètic. Quart és l’UE Santa Coloma, que va superar 1-3 l’Ordino, i el Ranger’s, que no va passar de l’1-1 contra l’Esperança, és cinquè. A més, el Penya va vèncer 2-0 la Massana.