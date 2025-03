Reacció de l'FC Andorra per sumar tres punts (2-0)

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra s’ha imposat al filial del Celta de Vigo per 2-0 a l’Estadi Nacional, i ha tornat al camí de la victòria després de la derrota de la passada setmana a Salamanca. Després d’una molt mala primera part on l’equip s’ha vist clarament superat pel conjunt gallec, la reacció tricolor a la represa amb dues fogonades ha permès als homes de Beto Company sumar tres punts més que deixen a l’equip, de manera provisional almenys fins al partit del Nàstic d’aquesta tarda, dintre de les posicions de play-off.

Com ja preveia el tècnic Beto Company, el duel ha estat un duel per fer-se amb la pilota, una batalla que, més enllà dels minuts inicials, ha estat totalment visitant. Óscar Marcos ha tingut la primera dels gallecs que ha pogut atrapar Ratti en dos temps, abans que s’hagués d’aturar el partit prop de cinc minuts per la lesió de Cerdà. L’extrem ha rebut un cop a la zona abdominal que l’ha deixat immobilitzat, i ha hagut de ser traslladat a l’hospital per estar en observació. Un cop s’ha reprès el joc els tricolors han tingut la primera amb una rematada de Villahermosa que ha tret la defensa, però els de Vigo han respost amb un tir d’Escobar de primeres que ha anat fora.

A poc a poc el Celta Fortuna ha començat a ser el clar dominador davant d’un FC Andorra totalment inoperant que gairebé ni passava del mig del camp. Les ocasions eren totalment visitants, més enllà d’alguna arribada aïllada tricolor com un tir de Nieto, o una bona jugada combinada que Molina no ha pogut rematar bé. Però la realitat és que el filial gallec era molt millor i tenia les ocasions més clares, com un cop de cap de Gael que s’ha estavellat al travesser, o una nova rematada d’Escobar que ha tret Ratti amb una mà providencial que ha evitat el gol. Tot això sota l’atenta mirada de Gerard Piqué sobre la banqueta, que es desesperava per la mala primera part de l’equip.

A la represa, l’equip ha semblat sortir amb una altra cara, tot i que sense generar tampoc ocasions clares fins que el visitant Antañón ha donat un cop de mà, i mai millor dit, als tricolors, quan ha evitat amb la mà una rematada de cap de Bomba que l’àrbitre ha castigat amb penal. Lauti no ha fallat des dels 11 metres, i aquí pràcticament s’ha acabat el partit. Perquè el Celta s’ha desfet amb el gol, i gairebé no ha tornat a generar cap ocasió clara, mentre que els tricolors han aprofitat una errada en cadena de la defensa gallega per fer el 2-0 que ha acabat sentenciant el partit. Juanda ha servit una falta lateral rasa, i la pilota s’ha passejat per l’àrea fins que Marc Vidal se l’ha acabat empassant aconseguint així el segon gol dels de Beto Company. Els tricolors han sabut adormir el partit davant un Celta que s’ha desfet, i fins i tot haguessin pogut ampliar la victòria amb un parell d’accions d’atac de Juanda o de Nieto que ha tret el porter visitant.

Els tricolors visitaran diumenge vinent, també al migdia, a l’Amorebieta, penúltim classificat del grup 1 de Primera RFEF.

FITXA TÈCNICA:

FC ANDORRA 2: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Iván R.; Molina, Álvaro Peña, Villahermosa; Lauti, Nieto, Cerdà.

CELTA FORTUNA 0: Marc Vidal; Gavián, Gael A., Yoel, Garriel, Tincho; Miguel Román, Antañón; Óscar Marcos, Jordi Escobar, Angelito.

CANVIS: Juanda per Cerdà (13’); Luismi per Lauti (75’); Morán per Álvaro Peña (75’) i Busquets per Molina (90’) –FC Andorra– ; Hugo G. per Angelito (61’); Joel López per Gavián (61’); Manu Fernández per Gael (83’); Johan per Garriel (83’) i Barreiros per Óscar Marcos (87’) –Celta Fortuna–.

GOLS: 1-0, Lauti de penal (51’); 2-0, Juanda (67’).

ÀRBITRE: Rubén Ruipérez Marín (Albacete).

TARGETES: Grogues a Clemente –FC Andorra-; Angelito i Jordi Escobar -Celta Fortuna-.

ESTADI: Estadi Nacional, 867 espectadors.