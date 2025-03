L’FC Andorra vol girar full i sumar tres punts

L’FC Andorra rep aquest migdia el Celta Fortuna a l’Estadi Nacional amb l’objectiu de deixar enrere la derrota de la setmana passada a Salamanca i sumar tres punts que tornin a apropar els tricolors a les posicions de play-off després de veure truncada la ratxa de tres victòries seguides. Els de Beto Company tindran al davant un conjunt complicat que ja va posar les coses molt difícils als del Principat al partit d’anada, celebrat a Balaídos, en un duel en què el filial gallec va imposar-se per un contundent 3-0 en un mal partit de l’equip dirigit llavors per Ferran Costa.

Sobre el duel d’aquest migdia, el tècnic tricolor, Beto Company, va manifestar que “el partit d’aquí serà diferent, espero, perquè els filials se senten molt còmodes als seus camps, se senten superiors, s’agraden i si no ets capaç d’imposar-te tu a nivell de joc o de generar aquestes situacions que els incomoden, és molt difícil enganxar-los als seus camps”, a més d’afegir que “serà una guerra per tenir la pilota, perquè entenem que com més temps tinguem nosaltres la pilota, passaran moltes més coses de les que volem que passin”. Martí Vilà, Morgado i Solís seguiran sent baixa, i podrien tornar Busquets i Iván Rodríguez.