L’equip femení del VPC suma a Barcelona el segon triomf consecutiu

L’equip femení del VPC va sumar la segona victòria consecutiva a la Divisió d’Honor Catalana després d’imposar-se per 5-24 al CEU barceloní. Les tricolors van manar des del principi després d’avançar-se al tercer minut de joc amb un assaig de Miren Barciela transformat per Cristina Modesto, i ja no van deixar escapar el partit. Abans del descans, una nova marca, en aquest cas de Lucie Melgar, transformada per Modesto, va situar el 5-14 en el marcador, i les tricolors van sentenciar el partit a la represa amb dos assajos més obra de Barciela i Melgar per situar el lluminós en el 5-24 final.

L’equip de Jordi Fidalgo segueix així a la part alta de la classificació amb quatre partits guanyats i quatre de perduts a la Divisió d’Honor Catalana. Les tricolors hauran d’afrontar una nova visita la setmana vinent, en aquest cas a Saragossa per enfrontar-se a l’Ingennus.