A Lugo per seguir fent forat

El partit a Lugo davant el Breogán esdevindrà aquest vespre per al MoraBanc Andorra un duel per marcar territori i per demostrar que el bon moment tricolor –tres victòries consecutives– no és casualitat. El grup de Joan Plaza, amb tota la rotació disponible excepte el lesionat Rafa Luz, que es troba a la recta final de la recuperació, visita el Pazo dos Deportes, una de les pistes amb els decibels i la temperatura més alta de la Lliga ACB, amb l’únic objectiu de seguir obrint escletxa respecte als dos llocs de descens. Plaza no s’amaga, sap que la dinàmica de l’equip és bona, però no en té prou. “Tenim gana i en volem més.” I Sekou Doumbouya ho té clar: “Hem trobat una identitat ferma. Rebem cops, però sabem ajuntar-nos i seguir lluitant.” L’aler pivot tricolor no oblida la derrota al Poliesportiu contra el Breogán i va avisar que “aquest partit el tenim entre cella i cella i sabem que ens pot donar molt”. Joan Plaza, fidel al seu discurs exigent, va rebaixar l’eufòria recollida per la bona dinàmica i va exposar que “seria ridícul pensar que hem fet res encara. Hem fet coses boniques, que ens poden ajudar probablement a aconseguir l’objectiu, però encara estem molt lluny”.