Esteve tanca el Mundial amb els 50 quilòmetres

Amb el repte dels 50 quilòmetres mass start en estill lliure, Irineu Esteve tanca avui, a partir de les 11.30 hores, el Campionat del Món d’esquí de fons i afrontarà la darrera batalla a Trondheim. L’objectiu del fondista andorrà serà buscar el millor resultat possible després d’una cita irregular.

Esteve arriba a la darrera cursa després d’haver competit a l’esquiatló i als 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, on va aconseguir la 25a i 26a plaça, respectivament. Unes posicions que no responen a les expectatives prèvies, però que no han minvat la seva determinació. “No estem on volíem estar, així que l’important serà tenir uns bons esquís, esquiar bé tècnicament i arribar en les millors condicions possibles”, va explicar Irineu, que vol aprofitar aquesta última cursa per aplicar al màxim l’aprenentatge d’aquest Mundial. Per part seva, Gina del Rio va tancar aquesta setmana la primera participació en un Campionat del Món absolut d’esquí de fons, en què va aconseguir la 10a plaça a l’esprint, la 39a a l’esquiatló i la 25a als 10 quilòmetres clàssics.

‘FREESTYLE’

D’altra banda, l’Andorra Freestyle Club (AFC) ha disputat aquests dies a Vars la Copa de França i el Campionat de França de freestyle. L’AFC va estar representat per Henry O’Meara, Loek van Oel i Edgar Llauradó, i el club torna amb bones sensacions per continuar sumant experiència.