Èlia Quílez dona el triomf a la selecció femenina sub 17

Triomf d’ofici, de solidesa i d’ambició. La selecció femenina sub 17 va superar Albània per 0 a 1 al primer partit del Preeuropeu gràcies a un solitari gol de penal d’Èlia Quílez al minut 33. Un resultat que situa l’equip de Jordi Pujol líder del grup, empatat amb Bielorússia, i sense haver encaixat encara cap gol. Les tricolors van mostrar caràcter, sabent gestionar el partit i defensant amb fermesa quan va ser necessari i, ara, dilluns hi haurà el lideratge en joc contra Israel.

En categoria masculina, Andorra, que va fallar un penal al minut 65, va encetar el Preeuropeu amb un empat sense gols davant Kosovo (0-0). El pròxim partit serà dilluns a les 14.00 hores contra Xipre.