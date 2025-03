Doria serà a la final de caiac de la Copa Pirineus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Mònica Doria serà a la final de caiac de la primera jornada de la Copa Pirineus. Ho ha fet després de ser desena a la primera mànega, sense penalitzacions. La tricolor, que ha acabat sortint amb un dorsal molt baix per un error en les llistes de sortida, ha estat capaç de mantenir el ritme i no penalitzar per accedir a la final de demà al canal de Pau. “Mònica ha estat capaç de solucionar els problemes que s’ha anat trobant i ara tocarà lluitar la final de demà” ha destacat Cristian Tobio, entrenador de Doria.

Per la seva banda, Laura Pellicer ha estat 40a i estarà aquesta tarda a la final B. Ona Perelegre, de categoria cadet, però competint amb absolutes, ha estat 109.