El Breogán talla en sec la ratxa del MoraBanc (94-74)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha vist tallada en sec la bona dinàmica de tres victòries seguides després de caure a la pista del Breogán per 94-74. En un mal partit dels homes de Joan Plaza gairebé d’inici a final, els gallecs han estat clarament superiors i no han donat pràcticament cap opció a uns tricolors que han tornat a demostrar una de les pitjors cares de la temporada.

Els tricolors han tingut un mal inici amb un 9-3 i un 12-6 de sortida amb un Breogán fent molt mal des dels 6,75 m. Okoye, que ha fet els nou primers punts de l’equip, ha agafat galons ofensius per mantenir a prop a l’equip en un primer quart un pèl esbojarrat amb moltes imprecisions (els tricolors han tingut 7 pèrdues) i que ha acabat 18-14. El segon període ha arrencat igual de malament que el primer amb els gallecs establint en 11 punts (25-14) la màxima diferència, davant d’un MoraBanc que no era capaç de poder generar tirs clars. Lluny de millorar, els tricolors han anat a pitjor veient com el Breogán arribava a marxar per 18 (40-22) al tram final del segon quart després d’un 14-4 de parcial que ha obligat a Joan Plaza a aturar el partit. I ha tingut efecte, déu-n’hi-do si n’ha tingut, perquè els del Principat han fet un 0-9 de parcial per dur el duel 40-31 al descans.

A la represa un triple de Bassas ha situat als tricolors a sis punts (40-34), peòr els gallecs han respost amb un 7-0 de parcial per tornar a obrir forat al marcador (47-34). El Breogán feia mal en el joc interior amb la figura de Touré, mentre que els tricolors tornaven a tenir un mal tram en atac, que feia que els locals tornessin a augmentar la màxima diferència (67-48) en un tercer període que ha finalitzat 67-50. Els tricolors estaven fora del partit, i el Breogán ho ha aprofitat per continuar fent mal arribant a situar-se 24 amunt (74-50). Un 0-5 de parcial ha semblat tornar a donar vida al MoraBanc, però res més lluny de la realitat, i el conjunt gallec no ha deixat escapar el partit i ha anat fent m´rd gran la ferida d’uns tricolors que han patit la 13a derrota de la temporada en un duel per oblidar.

El MoraBanc rebrà diumenge que ve al Barça al Pavelló Toni Martí (17.00 hores), en un dels plats forts de la temporada a casa amb l’objectiu de girar full de la mala imatge oferta a Lugo.

FITXA TÈCNICA

RÍO BREOGÁN 94: Kurucs, Grant, Hilliard, Vila, Sakho –cinc inicial– Apic, Arnaitovic, Nakic, Mavra, Touré, Quintela.

MORABANC ANDORRA 74: Evans, Harding, Okoye, Chougkaz, Dos Anjos –cinc inicial– Lammers, Kuric, Bassas, Doumbouya, Chumi O., Llovet, Goudou-Sinha.

PARCIALS: 18-14 (10’); 40-31 (20’); 67-50 (30’), 94-74 (40’).

ÀRBITRES: Martín Caballero, Arnau Padrós i David Sánchez Benito.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Pazo dos Deportes de Lugo, 5.275 espectadors.