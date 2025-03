Andorra perd a Portugal en partit del Preeuropeu

Tot ser una missió gairebé impossible, Andorra va plantar cara i va competir amb orgull davant Portugal, una de les grans potències mundials del futbol sala. El 5 a 0 final registrat al Pavilhão Multiusos de Paredes va respondre a la lògica i va reflectir la superioritat lusitana, però, potser, va esdevenir un càstig massa sever donada la bona actitud dels nois de Talín Puyaltó.

La selecció va resistir durant molts minuts el setge local i va signar una posada en escena més que meritòria. L’inici va ser esperançador, amb una Andorra sòlida, ordenada i capaç de refredar el ritme frenètic dels portuguesos. Tot i així, Diogo Santos va inaugurar el marcador amb un golàs al minut 7 encarrilant el triomf per als locals. El 2 a 0, un cop dur, va arribar just abans del descans, signat per Pedro Santos, i als 28 segons de la represa, Panny Varela va fer el 3 a 0 i, a partir d’aquí, la selecció va intentar resistir el bombardeig portuguès, més de control, pilota i domini que d’ocasions molt clares. Afonso Jesús (24’) i, de nou, Diogo Santos (39’) van completar la golejada. Ara, Andorra tindrà una última oportunitat per aconseguir la primera victòria en la main round del Preeuropeu. Dimecres, el pavelló Toni Martí viurà un partit especial contra Macedònia del Nord (20.00 h) per tancar una fase històrica per al combinat tricolor.