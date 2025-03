Pol Moya queda fora de la final dels 1.500 metres a Apeldoorn

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Pol Moya no podrà disputar la final dels 1.500 metres al Campionat d’Europa de pista coberta. L’andorrà, que havia signat una bona sortida a la primera de les semifinals, es va veure superat en el tram decisiu i va acabar vuitè, en penúltima posició, quedant fora de la lluita. L’atleta de l’FC Barcelona va sortir manaire als primers metres, amb el grup capdavanter i col·locant-se segon al pas pels 500, mantenint un bon ritme. Al pas pel quilòmetre es va mantenir tercer, serrant les dents i sostenint el canvi de guió que va imposar el noruec Jakob Ingebrigtsen, que es va acabar imposant a la semifinal, i el francès Louis Gilavert, que va ser segon. Però en arribar al punt dels 1.200, Moya es va ensorrar i va finalitzar registrant el vuitè temps (3’41”48), a més de tres segons dels tres primers, que obtenien el bitllet per a la final. Aquest crono, a més, no va permetre al fondista rebaixar el rècord d’Andorra de la disciplina.