Pirmin Estruga tanca el Mundial amb un 29è lloc

Tarvisio (Itàlia)

Creat: Actualitzat:

Punt final al Campionat del Món júnior de Tarvisio amb l’eslàlom i la participació andorrana de Pirmin Estruga i Èric Ebri. Estruga va aconseguir una meritòria 29a posició, mentre que Ebri no va poder completar la segona mànega. Estruga, que sortia amb el dorsal 72, va signar un temps d’1’35”78, quedant a 5”93 del vencedor, el noruec Theodor Braekken. A la primera mànega s’havia situat 25è, però a la segona va marcar el 30è registre. Per la seva banda, Ebri, amb el dorsal 83, havia estat 38è a la primera mànega, però no va poder acabar la segona. La cursa va ser per al noruec Theodor Braekken amb 1’29”85, seguit pel suec Gustav Wissting a 0”36, i el britànic Luca Carrick-Smith a 0”46. Aquest eslàlom va tancar el Campionat del Món júnior pel que fa a la participació andorrana, que ha disputat sis disciplines: descens i supergegant, combinada per equips, gegant femení i masculí i l’eslàlom.