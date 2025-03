Max Palmitjavila, cinquè a l'esprint júnior del Mundial

Max Palmitjavila es va quedar a les portes de la medalla a la prova esprint del Campionat del Món d’esquí de muntanya, que se celebra a l’estació de la regió suïssa de Morgins. Després finalitzar en la novena posició a la cursa vertical sub 20, l’esportista andorrà va signar una molt meritòria cinquena plaça, amb dret a podi, a l’esprint de la categoria, en una jornada dura en què el cansament acumulat i una errada terminal el va allunyar dels tres primers llocs. Tot i que Palmitjavila va dominar amb mà de ferro les qualificacions i va marcar el millor temps tant als quarts com a les semifinals, quan semblava que el podi era una possibilitat real, la final no va seguir el guió esperat i l’andorrà es va haver de conformar amb un Top 5 que, malgrat el petit desencís, consolida el seu bon estat de forma.

A les qualificacions, Palmitjavila va ser el més ràpid (3’04”33), així com als quarts de final (3’07”2) i a les semifinals (2’58”9), i arribava amb les millors sensacions a la final. Tenint en compte que les qualificacions i la final es van dur a terme en un espai de quatre hores, la despesa física i una errada terminal en un canvi van acabar fent la guitza a l’esportista andorrà, que va culminar la prova sense l’empenta i l’espurna de les rondes prèvies. Palmitjavila va explicar un cop finalitzada la prova que “ho he intentat fins al final i he donat tot el que tenia i em quedava. He acabat cinquè i és un resultat que em deixa satisfet, tal com ha anat el dia”. Tot i acabar content per la cinquena plaça, no va poder amagar cert desencís per no haver aconseguit una medalla, però “aquest és el joc i ara ja pensem en el tram final de la temporada”. No van tenir la mateixa sort la resta de participants de la delegació andorrana i cap d’ells no va passar el primer tall. En categoria sènior, Oriol Olm va ser 33è a les qualificacions amb un temps de 2’58”38, a 12”98 del millor registre, Adrià Bartumeu va ser 47è a 22”66, Marc Casanovas va finalitzar 60è a 29”61 del més ràpid, i en categoria femenina, Lea Anción va signar la 47a plaça a 44”59 del millor crono de la quali. En sub 20, Miquel Naudi amb una 16a posició a 35”27 de Palmitjavila i Adrià Isal, 22è a 41”77, van tenir el mateix destí. Després de les tres primeres proves –relleu mixt, vertical i esprint–, la delegació andorrana disputarà avui la individual amb les participacions –si no hi ha cap contratemps de darrera hora– de sis dels set esportistes seleccionats: Oriol Olm, Adrià Bartumeu i Marc Casanovas en categoria absoluta, i Max Palmitjavila, Miquel Naudi i Adrià Isal en sub 20. Lea Anción no hi participarà.