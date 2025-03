La Massana aspira a acollir el Mundial de Trial ‘outdoor’

Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

La Massana es preveu com la parròquia que podria acollir una prova del Mundial de Trial outdoor de cara al 2026. Tenint en compte que aquesta temporada Sant Julià no ha acollit cap cita del calendari mundial i no té garantida ni assegurada la presència en el circuit amb vista a l’any vinent, la parròquia massanenca ja fa un temps que es va posicionar i la federació i el comú treballen des de fa uns mesos en aquest sentit. La Massana és un dels punts on el trial sempre s’ha fet visible al país, amb la celebració, per exemple, dels 2 Dies d’Arinsal i, en aquest sentit, aquest seria un excel·lent emplaçament –però altres opcions estan sobre la taula– perquè el campionat mundial a l’aire lliure tornés al país després de 25 anys de presència a Sant Julià. Aquesta temporada, i després de molts anys complint la tradició, la parròquia laurediana no acollirà el Mundial de trial i només havia quedat com a reserva en cas que una de les seus escollides per la Federació Internacional (FIM) –Espanya, Portugal, el Japó, França, San Marino, els Estats Units i Itàlia– haguessin caigut o desestimat la possibilitat.