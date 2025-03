Moya disputa els 1.500 a l’Europeu de pista coberta

L’Omnisport d’Apeldoorn.Marta Gorczynska for World Athletics

Pol Moya disputarà aquest vespre la semifinal dels 1.500 metres de l’Europeu de pista coberta que es fa a l’Omnisport d’Apeldoorn, una petita ciutat situada al costat d’Amsterdam. La prova dels 1.500 metres constarà de tres sèries de semifinals que arrencaran a les 19.55 hores, mentre que la final està programada per demà a les 21.15 hores.

Moya va assolir la classificació per a aquest Campionat d’Europa de pista coberta per rànquing europeu, on és 39è amb 1.203 punts. La seva millor marca en els 1.500 en pista coberta és de 3’40”10, actual rècord d’Andorra, que va aconseguir divendres passat al World Indoor Tour Gold, celebrat a Madrid.